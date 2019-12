L'Olanda si chiamerà solo 'Paesi Bassi'

BRUXELLES, 28 DIC - Da gennaio l'Olanda cambia nome: lo Stato dell'Ue sarà promosso nel mondo solamente come 'Netherlands', Paesi Bassi in italiano. La decisione del governo era stata anticipata ad ottobre e in questi mesi è stata accompagnata dalla presentazione del nuovo logo che contiene un tulipano stilizzato fra le lettere N e L, sigla internazionale che sta proprio per Netherlands. Il cambio di nome è il risultato di una strategia governativa volta a chiarire una volta per tutte la differenza fra i Paesi Bassi e l'Olanda, che in realtà include solamente due delle 12 regioni che formano lo Stato europeo, ed evitare di associare l'immagine del Paese alla sola città di Amsterdam e al suo quartiere a 'luci rosse'. I ministeri, le ambasciate e l'Agenzia per le imprese (Rvo, Netherlands Enterprise Agency) potranno usare il nuovo nome e logo a partire da gennaio 2020.