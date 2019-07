Texas, morto Ross Perot: sfidò Bill Clinton e G.H.W. Bush

NEW YORK - H. Ross Perot, il miliardario texano fatto da sè che fu per due volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è morto a 89 anni in Texas dopo una bagaglio di cinque mesi con la leucemia.

Pioniere dell’industria dei computer con la Electronic Data Systems Corp. che aveva fondato nel 1962, Perot fece da terzo incomodo nella corsa presidenziale del 1992 tra il capo della Casa Bianca uscente George H. W. Bush e Bill Clinton con un messaggio populista dai toni che oggi si direbbero trumpiani ante litteram.

In quell'occasione, pagando di tasca sua oltre 12 milioni di dollari per farsi campagna, Perot conquistò quasi il 19% dei voti degli elettori ma nessun voto elettorale. Tornò candidarsi senza successo nel 1996 ricevendo solo l’8 per cento dei consensi.