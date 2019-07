Lineapelle alla conquista degli Usa

MILANO - Sarà una vera e propria leather week di altissimo profilo espositivo, stilistico e culturale, Lineapelle New York che mercoledì 17 e giovedì 18 luglio si svolge al Metropolitan Pavilion della Big Apple, avamposto nordamericano della più importante business experience globale per la filiera di fornitura della fashion & luxury industry la cui prossima edizione è in programma dal 2 al 4 ottobre a Fieramilano Rho.

L’evento di New York, sarà introdotto, martedì 16 luglio, dalla quarta edizione di World Leather Congress, il meeting internazionale che mette a confronto i conciatori di tutto il mondo. La rassegna di New York, la cui prima edizione risale a gennaio 2001, torna a Manhattan per consolidare la propria dimensione di evento ideale per un mercato, quello USA, sempre in cerca di materiali, prodotti e soluzioni creative di eccellenza.

Vi partecipano 131 espositori (99 concerie, 13 accessoristi/componenti, 17 produttori di tessuti/sintetici, 2 istituti) che presenteranno il work in progress stilistico sui campionari relativi alla stagione invernale 2020/20121, ispirato alle tendenze elaborate dal Comitato Moda Lineapelle.