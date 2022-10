Matera Festival, il premio alla carriera va a Giovanna Ralli

MATERA - All'attrice italiana Giovanna Ralli, protagonista di film, fiction e lavori teatrali di successo, già vincitrice di due premi David di Donatello e due Nastri d’argento, è andato oggi - nella giornata inaugurale - il premio alla carriera del Matera film festival, in programma nella Città dei Sassi fino all’8 ottobre. L’attrice - che ritirerà il premio in serata e che ha lavorato con grandi registi come Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Ettore Scola, Mario Monicelli - ha fatto parte del cast del film «La Lupà' girato a Matera da Alberto Lattuada nel 1953. Nel fitto programma del Matera Film Festival è prevista la partecipazione di cineasti di livello internazionale come Patty Jenkins, autrice di «Wonder Woman» girato anche a Matera, Robin Wright protagonista della serie tv «House of Cards», gli attori Violante Placido e Claudio Santamaria. Il Matera film festival, gemellato con l’Academie des Cesar di Cannes e l’Accademia del cinema italiano dei Premi David di Donatello, premierà i migliori cortometraggi nel corso dell’evento «Le notti d’oro». E' prevista la proiezione di 29 opere, tra le 400 selezionate, che concorreranno per le premiazioni nelle sezioni lungometraggi, documentari e cortometraggi. Si terranno eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini, Charlie Chaplin, Renato Carosone, concerti, presentazioni di libri e mostre legate al mondo del fumetto. Tra queste, a Palazzo Lanfranchi, per i 60 anni dell’eroe del thriller italiano «Diabolik: Enigma al Museo di Palazzo Lanfranchi», con l’esposizione delle tavole originali del graphic novel tratto dal film «Diabolik» di Manetti e Bros e «Il mio nome è Renato Casaro», dedicato al noto illustratore di locandine da film.