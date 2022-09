Matera, il Comune firma i lavori per Piazza della Visitazione

L'Amministrazione Comunale di Matera, attraverso il sindaco Domenico Bennardi, comunica di aver firmato oggi (sotto la foto) «il contratto di aggiudicazione dei lavori per il progetto di riqualificazione di Piazza della Visitazione. Con la stipula del contratto dei lavori, si avvia la procedura per la progettazione esecutiva dei lavori. Oltre al dirigente comunale alle opere pubbliche ing. De Marco erano presenti il Sindaco e gli assessori Lomurno, Nicoletti e Ferrara».

Quello di piazza della Visitazione, commenta Bennardi, «è uno tra i progetti più attesi. Pur potendosi verificare qualche temporaneo disagio nei tratti di strada prossimi al cantiere, la nuova opera consentirà ai materani di usufruire di uno spazio completamente rigenerato e riqualificato». Il sindaco mostra soddisfazione con la sua aggiunta, parlando di «un percorso di partecipazione e condivisione con gli ordini professionali in modo da recepire anche per Piazza della Visitazione come per il teatro Duni e per il Progetto Parco del Campo, quanti più proficui suggerimenti, compatibilmente col rispetto delle norme, dei tempi, delle procedure amministrative e contrattuali».