Ucraina: sono 310 i profughi ospitati nel Materano

MATERA - Sono 310 i profughi ucraini ospitati in provincia di Matera. Lo si è appreso oggi, in prefettura, nel corso della riunione periodica dell’unità di crisi presieduta dal prefetto, Sante Copponi.

Tra gli ospiti, 21 dei quali sistemati nei centri di accoglienza per stranieri dei Comuni di Nova Siri, Rotondella e Colobraro, 127 sono minorenni, 15 dei quali non accompagnati. Sono, inoltre, 52 i bambini inseriti nell’ambito scolastico, che sono in possesso dei certificati vaccinali. Sono 101 i posti disponibili nei Cas gestiti dai Comuni a seguito di accordi sottoscritti dalle prefetture; altri 82 sono stati attivati negli ambiti dei Centri di accoglienza per stranieri.