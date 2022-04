Pari opportunità: nessun sindaco donna nei Comuni del Materano

MATERA - Non c'è nessun sindaco donna nei 31 Comuni della provincia di Matera, sono invece 18 quelle che guidano le amministrazioni comunali dei 100 Comuni del Potentino: lo ha detto oggi a Potenza la consigliera regionale di parità di Basilicata, Ivana Pipponzi, fornendo i dati della prima indagine conoscitiva sulle «quote di genere nei Comuni lucani».

Alla presentazione dello studio ed al successivo dibattito, hanno partecipato i presidenti delle Province di Potenza e Matera, Rocco Guarino e Piero Marrese, la consigliera regionale Dina Sileo, il presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo, e diverse amministrartici locali.

L’analisi, che inquadra la rappresentanza femminile nelle amministrazioni comunali al 30 marzo del 2021, ha distinto i Comuni con meno di tre mila abitanti e quelli con un numero maggiore per i quali - ha spiegato Pipponzi - si applica la cosiddetta legge Delrio, «secondo la quale, la presenza del sesso meno rappresentativo non deve essere inferiore al 40 per cento dei componenti dell’organo collegiale».

L’analisi, inoltre, si è concentrata sulla composizione delle giunte comunali della Basilicata, che sono composte da donne per il 40,21 per cento, con un dato che si attesta al 39,08 per cento nel Potentino ed al 43,43 per cento nel Materano.

Nei Comuni che lo prevedono da Statuto, ed in quelli con più di 15 mila abitanti - per i quali è obbligatoria la nomina della figura del presidente del consiglio comunale - sono tre le presidenti donne nei consigli comunali Materani, rispetto a 21 uomini, mentre sono 21 donne e 71 uomini a dirigere le assemblee del Potentino.