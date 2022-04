«La Basilicata fa bene a mente e cuore»: parola del prof. Morelli

MILANO - La Basilicata piace e fa bene. Parola dello psicoterapeuta di fama nazionale Raffaele Morelli che ha parlato della regione lucana nel corso di una sua «lectio magistralis» oggi alla Borsa del turismo milanese. «Un viaggio serve ed è davvero rigenerante se offre la possibilità di scoprire il mondo dentro e fuori se stessi. Perché in questo modo si possono riattivare risorse nascoste che spesso ignoriamo. E da questo punto di vista la Basilicata è quanto di meglio possiamo immaginare, perché troviamo la natura, la storia e le tradizioni, ovvero tutte le nostre radicì» ha detto Morelli nella sua conferenza. Organizzata dall’Agenzia di promozione territoriale Basilicata, la relazione è partita proprio dallo slogan «terra che rigenera la mente e il corpo».

Secondo Morelli, in Basilicata si può camminare al bordo del mare, oppure nel verde e in mezzo ai boschi o fare birdwatching «ritrovando un contatto salutare con la natura». Inoltre in tutta la regione si trova «impressa la nostra storia non solo guardando i sassi di Matera, ma esplorando e scoprendo i borghi, i parchi, le grotte abitate e le chiese rupestri che creano paesaggi magici 'in cui ritroviamo i resti del sapere antico e dei miti che abbiamo perduto. «Ci sono poi tradizioni e riti che riportano le tracce di una saggezza arcaica, le abitudini gastronomiche l’espressione di straordinaria ricchezza culturale. La vacanza fa bene quando ci fa incontrare qualcosa che non conoscevamo, ma che nel profondo di noi evoca emozioni e risorse - afferma Morelli - . È una vacanza rigenerante se ci permette di uscire dai confini del nostro pensiero comune, se osserviamo eventi e paesaggi con un occhio nuovo».