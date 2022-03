Matera, lei non vuole più frequentarlo, lui pubblica su Facebook un loro video hard filmato di nascosto: arrestato 44enne

I carabinieri di Matera hanno arrestato un 44enne del posto per stalking e revenge porn (diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito) ai danni di una giovane donna della zona. L'uomo, approfittando di un momento in cui la ragazza non era psicologicamente serena, si sarebbe avvicinato a lei fino a invitarla in un luogo appartato per darle alcune notizie, ma in realtà avrebbe avuto un rapporto sessuale con la giovane, filmandola di nascosto. A quel punto la ragazza avrebbe cercato di interrompere la frequentazione, ma il 44enne ha cominciato a molestarla, chiamandola più volte al giorno e inviandole tantissimi messaggi, fino a minacciarla di diffondere il video hard. A quel punto, visto che la donna era intenzionata fermamente a chiudere la frequentazione, l'uomo avrebbe creato tre profili Facebook intestati a persone di fantasia, usando la linea telefonica della madre anziana e di un extracomunitario, avrebbe inviato foto e messaggi all'ex fidanzato e ai parenti della ragazza, e alla fine avrebbe pubblicato il video.