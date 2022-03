MATERA - Domeniche senza auto nel centro storico di Matera: la decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Bennardi (M5S).

Il primo appuntamento sarà già domenica prossima, 27 marzo, con lo stop alle auto in alcune vie del centro storico, prossime ai rioni Sassi. Altre «domeniche senza auto» saranno programmate per la primavera e l’estate, quando è previsto un aumento del flusso di turisti in arrivo nella Città dei Sassi, che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura.