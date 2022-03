Montescaglioso, coppia trovata con cocaina, hashish e marijuana: arrestata

Due giovani, di 26 e 28 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Montescaglioso (Matera), con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio: la donna, originaria di Policoro (Matera), è stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri hanno prima fermato l’uomo, dopo controlli originati dal viavai di persone notato sotto la sua casa: aveva 600 euro in contanti, «di cui non sapeva giustificare la disponibilità». Quando è stata decisa la perquisizione in casa, la donna ha cercato di impedire l’ingresso dei militari nel tentativo di disfarsi di alcune dosi di cocaina. I Carabinieri hanno recuperato un grammo di cocaina, sei di hashish e due di marijuana, attrezzi per confezionare le dosi e altri 600 euro. I controlli dei carabinieri sono avvenuti con un’unità cinofila del nucleo di Tito (Potenza) dell’Arma.