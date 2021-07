Matera: la forza del pensiero si trasforma in note

MATERA - La forza del pensiero trasformata in note musicali da leggere, elaborare e comporre sul pentagramma del computer e poi in una esecuzione. E’ il risultato di un sistema informatico, presentato oggi a Matera al Conservatorio «Egidio Romualdo Duni», e frutto della collaborazione tra il Laboratorio di sistemi informativi (SisInf Lab) del Politecnico di Bari e la Scuola di Musica elettronica dello stesso Conservatorio.



Il sistema innovativo, che nella Città dei Sassi sarà sottoposto due giorni di test, segue a una ricerca che mette insieme Intelligenza artificiale, Brain computer interface e competenze musicali di alto livello. E’ legato al presupposto di poter dotare gli utenti di un controllo neurale diretto sui computer, senza avvalersi dei dispositivi tradizionali, come tastiere e controller di qualsiasi tipo. Il sistema utilizza un elettroencefalografo, collegato ad una rete neurale artificiale in grado di riconoscere gli stati mentali dell’utente. Questi ultimi generano e controllano gli algoritmi di generazione musicale, in modo da legare pensiero, emozioni che diventano musica.



Il progetto coinvolge per il SisInf Lab del Politecnico di Bari i professori Tommaso Di Noia, docente di Intelligenza artificiale, e Carmelo Antonio Ardito docente di Human machine interaction, per la Scuola di Musica elettronica del Conservatorio Duni, il professor Fabrizio Festa, docente di composizione musicale elettroacustica e di informatica musicale. Il sistema è stato sviluppato dal dottor Tommaso Colafiglio, diplomatosi in Musica elettronica e in Musica applicata presso il Conservatorio di Matera, assegnista di ricerca presso il SisInf Lab.