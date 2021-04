Matera, scomparsa 56enne: si è allontana da casa senza più rientrare

MATERA - Una donna di 56 anni, Antonietta D’Aloia, di Matera si è allontanata dalla propria abitazione, senza farvi rientro. Ad annunciarlo è la questura di Matera che invia anche un identikit della 56enne per agevolare le ricerche. La donna, alta m 1,55, corporatura media, capelli rossi, al momento dell’allontanamento indossava un giubbotto rosso. Chiunque fosse in grado di fornire notizie utili per il suo rintraccio, è pregato di contattare immediatamente l’utenza 113.