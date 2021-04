Matera, dal 27 aprile monoclonali anche in ospedale Madonna delle Grazie

MATERA - Dal 27 aprile anche nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera partirà la somministrazione degli anticorpi monoclonali in pazienti covid non ospedalizzati e non in ossigenoterapia. Lo ha reso noto l’Azienda sanitaria di Matera (Asm).

Nel comunicato è inoltre sottolineato che «da quando l’Aifa ha consentito il libero utilizzo della terapia monoclonale, l'Asm si è subito messa alla ricerca del personale sanitario per la somministrazione della terapia per la cura».

In una dichiarazione, l’assessore regionale alla salute, Rocco Leone, ha detto di essere «certo che, in linea con il documento di indirizzo del Dipartimento Politiche della persona, la sinergia tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ospedalieri interessati permetterà alla Basilicata di raggiungere risultanti importanti anche sul fronte del trattamento con anticorpi monoclonali dei pazienti positivi al Covid-19».