Irsina, il 23 aprile vaccini anti Covid per over 70

MATERA - Ad Irsina le vaccinazioni anti-covid per le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni saranno somministrate il 23 aprile prossimo, nel Palazzetto dello Sport. Lo ha reso noto il sindaco, Nicola Morea.

La decisione segue alla disponibilità di vaccini AstraZeneca, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale. «Per velocizzare, e rendere agevole e sicura la vaccinazione - ha detto il sindaco - abbiamo deciso di replicare l’organizzazione perfetta messa in campo con l’esperienza degli over 80. In settimana terremo una riunione del Coc per definire puntualmente l'organizzazione. A seguire replicheremo l’esperienza per la fascia 60-69 anni».

Morea ha, infine, auspicato che si evitino disagi per i pazienti fragili costretti a recarsi a Matera nella tenda del Qatar. «Continuiamo a ritenere necessario che la Regione - ha sottolineato il sindaco - disponga la vaccinazione in ogni comune, evitando ai cittadini fragili e ultra-fragili di dover viaggiare anche per ricevere il vaccino».