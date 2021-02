Scanzano Jonico, nasconde la droga nel detersivo per la lavatrice: arrestato

In casa nascondeva circa 20 grammi di marijuana: a Scanzano Jonico (Matera) un uomo di 36 anni è stato scoperto e arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Decisivo per il ritrovamento della marijuana, in un contenitore per detersivo per lavatrice in monodose, è stato il fiuto dei cani antidroga dell’Unità cinofila di Tito (Potenza), Neri e Warrior.

Nell’abitazione dell’uomo, i militari dell’Arma hanno anche trovato due bilancini di precisione e 360 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dello spaccio.