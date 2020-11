Matera, sindaco Bennardi: «Preoccupa aumento casi Covid, ci sarà tavolo di crisi»

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha annunciato la istituzione di un 'tavolo di crisi' permanente sull'emergenza coronavirus, sollecitando la piena collaborazione e responsabilità della comunità locale. «Nelle ultime settimane - ha detto Bennardi - stiamo assistendo a un preoccupante aumento di casi».

Si tratta, secondo il primo cittadino, di «una situazione quotidianamente monitorata dalle autorità sanitarie, sulla quale, però, è indispensabile anche da parte delle istituzioni, a tutti i livelli, porre la massima attenzione. Per queste ragioni, ho colto positivamente l’invito pervenuto dai consiglieri del centrosinistra per l’istituzione di un tavolo permanente con tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, nell’ottica di un metodo di lavoro aperto e inclusivo».

Il sindaco ha aggiunto che il Comune è impegnato in iniziative per contrastare la diffusione del coronavirus "attraverso misure e confronti continui con le istituzioni sanitarie e scolastiche, con i rappresentanti delle categorie produttive e dei lavoratori. Allo stesso tempo - ha proseguito Bennardi - è necessario che tutte le energie, sia pubbliche che private, siano rivolte al sostegno concreto di quelle famiglie e fasce di popolazione che più di altre stanno pagando in termini economici e sociali il prezzo di questa epidemia».

Il sindaco di Matera ha annunciato, inoltre, un progetto che ''veda il Comune protagonista attivo di iniziative di solidarietà che potranno essere realizzate anche attraverso risorse private (donazioni e sponsorizzazioni) da destinare alle persone in difficoltà, nonché - ha concluso - attraverso il coordinamento delle numerose azioni che, generosamente, associazioni, cittadini e aziende mettono in campo in aiuto di chi ha maggiore bisogno».