Matera, fotografano proprio voto in cabina: 2 elettori denunciati

MATERA - Nella giornata di ieri, a Matera, in occasione del turno di ballottaggio delle consultazioni elettorali amministrative, i carabinieri hanno denunciato due persone residenti a Matera, di 65 e 58 anni, per aver introdotto all’interno della cabina elettorale il proprio cellulare.

In entrambi i casi, nel plesso scolastico posto in via Marconi, il primo in mattinata mentre il secondo in serata, all’interno della sezione, si è udito l’inconfondibile click del cellulare mentre gli indagati erano all’interno della cabina per esprimere il proprio voto.

Sono, pertanto, intervenuti i Carabinieri che hanno constatato che era stata fotografata la propria espressione di voto sulla scheda elettorale. Di conseguenza le schede elettorali interessate sono state annullate.