Matera verso il ballottaggio: centrosinistra pronto ad aprire tavolo con M5s

MATERA - In vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre, il centrosinistra a Matera è «pronto ad aprire un tavolo di confronto politico» con Domenico Bennardi (M5s), il cui programma ha «molti elementi comuni alla nostra visione di città e ai lineamenti programmatici che abbiamo tracciato». Lo hanno scritto i cinque partiti che hanno sostenuto al primo turno Giovanni Schiuma, che ha mancato l’obiettivo del ballottaggio.

«E' nostra intenzione - è scritto nel documento - sostenere lo sforzo di sperimentare un nuovo campo progressista, civico e riformista che consenta di costruire un’agenda di governo cittadino sostanziale che rifletta il voto dei cittadini. Tuttavia, questo sforzo, senza un apparentamento, richiede la condivisione di un progetto politico dei programmi di sviluppo della città. Solo la condivisione di una visione e di un programma politico prima del ballottaggio può contribuire alla costruzione di un governo qualificato e rappresentativo della città».

Schiuma che ha incontrato i giornalisti, ha espresso l'auspicio dell’"apertura da subito di un tavolo politico di confronto con Bennardi per discutere e condividere i programmi di sviluppo per la città di Matera ricercando e trovando le necessarie integrazioni e convergenze che consentano di costruire un polo di centrosinistra allargato in grado di battere l’avversario politico Rocco Sassone del centrodestra».