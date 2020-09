Elezioni, fotografano schede votate: 2 denunciati a Matera

MATERA - Due persone, di 57 e 54 anni, sono state denunciate dalla Polizia, a Matera, per aver fotografato con il telefono cellulare la scheda che avevano appena votato, in due seggi allestiti a Matera per le elezioni comunali e per il referendum.

Il fatto è avvenuto in due scuole diverse dove erano stati allestiti i seggi. In entrambi i casi, la Polizia è intervenuta dopo che sono stati uditi i click dei telefoni impegnati a fotografare le schede. In uno dei due casi, però, la scheda è finita nell’urna prima che gli agenti potessero impedirlo. L'altra scheda è stata sequestrata insieme al telefono cellulare dell’elettore.