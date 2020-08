Montescaglioso, uomo trovato morto in un uliveto dopo un incendio

MATERA - Il cadavere di un uomo di 66 anni, Liborio Contangelo, è stato trovato oggi in un uliveto dove si era sviluppato un incendio, in contrada Margherita, nel territorio di Montescaglioso (Matera). Il cadavere, secondo quanto si è appreso, è stato interessato dalle fiamme ma non è ancora stato accertato se l’uomo sia morto per l’incendio, per il fumo o per un malore. L’allarme per cercare Contangelo era stato dato dalla moglie, dopo che l’uomo non era rientrato a casa. Nella zona sono intervenuti i Vigili del fuoco di Matera e i Carabinieri.