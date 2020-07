Pisticci, tutto pronto per la 21esima edizione del «Lucania Film Festival»

POTENZA - La 21/a edizione del «Lucania Film Festival» (Lff), rassegna internazionale di cinema indipendente, si svolgerà nel Cineparco «Tilt» a Pisticci (Matera) dal 7 al 9 agosto prossimo, «con un nuovo format e nel rispetto delle linee guida dell’emergenza sanitaria da Covid-19».

Per «consentire - è scritto in una nota - l’assunzione delle misure intese a garantire lo svolgimento del Festival in piena sicurezza per tutti i partecipanti, prima fra tutte il distanziamento fisico, sarà utilizzato l’anfiteatro del Cineparco Tilt per la visione delle sezioni internazionali di fiction, animazione e documentari e per assistere agli incontri con gli ospiti speciali». Durante il festival «sarà resa nota la cinquina dei finalisti, in attesa della cerimonia di premiazione che si terrà on line tra ottobre e novembre 2020 e presso un film festival partner che si svolgerà proprio in quel periodo, Torino Film Festival in primis».

«Il Lucania Film Festival - ha detto il direttore artistico Rocco Calandriello - ha sposato una CinePeriferia, un ex confino politico fascista. E’ un riferimento di narrativa geografica ma soprattutto emotiva. È la capacità di far convivere grandi ambizioni con il 'bruttò delle periferie o dei paesi spopolati di ogni dove, dove il 'bruttò è la distanza che ti separa dai grandi centri di fermento apparente culturale. CinePeriferia è anche la capacità narrativa di raccontare il mondo, e chissà anche da dove si potrà cambiarlo, nei luoghi in cui pensi che non sia mai arrivato e all’improvviso ti accorgi che ne è parte e protagonista».