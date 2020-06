Matera, rilanciare il turismo: le proposte dei sindacati

MATERA - Cultura, infrastrutture, valorizzazione delle risorse territoriali, rapporti più stretti tra Matera e il Metapontino, attivazione di una politica di marketing a medio e a lungo termine, pieno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione Basilicata: sono alcune delle priorità indicate da Cgil, Cisl e Uil, in un incontro con enti locali e associazioni, per mettere a punto un programma operativo di rilancio del turismo nella città dei Sassi e nella provincia.

L’incontro, che ha fatto riferimento a quanto già attivato con la Marcia della Cultura per il 2019, è servito a sollecitare la convocazione di tavoli operativi per una «strategia comune che attivi percorsi di ripresa e di competitività per Matera, dopo i risultati conseguiti con l’anno da Capitale europea della cultura, e i centri della provincia della costa jonica ai borghi in relazione alle potenzialità dei parchi letterari, archeologici e dei parchi ambientali». Sono state indicate, in proposito, coinvolgendo operatori e associazioni, le opportunità dell’offerta sulla unicità delle risorse locali e dei piccoli eventi.