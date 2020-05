Fase 2 a Matera, il Fai riapre casa Noha per la Festa della Repubblica

MATERA - Casa Noha, il bene che il Fondo Ambiente Italiano ha a Matera, nei rioni Sassi, potrà essere visitato in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. Lo ha reso noto il Fai.

«Per ritrovare quello spirito - è scritto nella nota - il Fai apre al pubblico per la Festa della Repubblica, rinunciando al biglietto d’ingresso e affidandosi alla generosità dei visitatori, che vorranno unirsi a noi, dopo la lunga chiusura, per celebrare la forza dell’Italia che finalmente inizia a guardare con slancio e speranza al domani. Una occasione speciale, alla quale aderire prenotandosi sul sito www.ibenidelfai.it». Casa Noha, un’antica dimora della Civita inaugurata a marzo 2014, offre ai visitatori attraverso una proiezione sulle pareti delle stanze un viaggio multimediale sulla storia della città denominato «I Sassi invisibili. Viaggio straordinario nella storia di Matera».