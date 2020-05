Beni culturali, in Basilicata presto ci sarà la riapertura di altri musei

MATERA - Nelle prossime settimane, forse entro il 2 giugno, riapriranno in Basilicata altri musei, probabilmente in provincia di Potenza: lo ha annunciato ai giornalisti in serata, a Matera, la direttrice del polo museale lucano, Marta Ragozzino.

Nei giorni scorsi hanno riaperto il museo di Palazzo Lanfranchi a Matera, l’area archeologica di Venosa (Potenza) e il museo della Siritide di Policoro (Matera). Ragozzino, che ha incontrato i giornalisti insieme al presidente della fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce, ha definito la riapertura dei musei «un segno di vitalità. In ogni caso - ha aggiunto - le riaperture avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza». Ragozzino, infine, ha detto che si sta pensando all’organizzazione di «piccoli eventi culturali» e viene valutata la possibilità di ospitarne alcuni altri organizzati da enti e associazioni che non hanno gli spazi adeguati per realizzarli.