Montescaglioso, in casa con varie dosi di cocaina: un arresto e una denuncia

Trovato in possesso di «numerose dosi di cocaina», a Montescaglioso (Matera), un uomo di 44 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri.

I militari dell’Arma sono entrati nella casa dell’uomo dopo aver notato un continuo via vai di persone, anche ad orari insoliti, e hanno anche denunciato un 51enne che si trovava nell’abitazione. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati circa 300 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento della droga.