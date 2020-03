Matera, ordinato sgombero edifici inagibili in zona centrale

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha firmato un’ordinanza «di sgombero e di messa in sicurezza degli immobili di via Cesare Beccaria n. 2 e delle sovrastanti unità con accesso da via Protospata n. 23», in una zona centrale della città dei Sassi. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale.

Con il provvedimento, che riguarda alcuni nuclei famigliari, è stata dichiarata la temporanea inagibilità degli immobili, disposto lo sgombero immediato e il loro non utilizzo, fino alla verifica statica.

La decisione fa seguito a sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato problemi strutturali, anche a seguito di ordinanze su edifici adiacenti. L’ordinanza ha disposto,inoltre, che i proprietari degli immobili di via Cesare Beccaria n. 2, 4, 6 e 8 (quest’ultimo non oggetto di sgombero) e di via Protospata n. 23 avviino i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.