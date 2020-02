Scanzano Jonico, ubriaco picchia la compagna e la manda in ospedale: arrestato

Una 35enne di Scanzano Jonico (Mt) era da tempo vittima di maltrattamenti da parte del compagno, che la minacciava, offendeva e picchiava. Così nei giorni scorsi la vittima si è rivolta al 112 e i carabinieri hanno accertato che l'uomo, T.A.V., con precedenti, 41 anni, aveva aggredito la donna, ubriaco, colpendola con calci e pugni, per rubarle le carte di credito e impedirle di uscire e chiedere aiuto. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale con contusioni ed ematomi in varie parti del corpo. L'uomo si trova in carcere.