Montalbano, i CC intervengono per sedare rissa e si trovano davanti un ricercato: arrestato 37enne

MATERA - Intervengono dopo una segnalazione al 112 per sedare una rissa ma si trovano dinanzi un ricercato. È accaduto a Montalbano Jonico dove, a seguito di segnalazione giunta al 112, sono intervenuti i carabinieri oper sedare un litigio tra alcuni soggetti extracomunitari. Sul posto i militari hanno rintracciato due persone di nazionalità marocchina, accertando che poco prima S.O., 37enne, bracciante agricolo, aveva minacciato con un coltello da cucina un connazionale 22enne, anch’egli bracciante agricolo.

Nel corso delle operazioni, è nato negli operanti il sospetto che dietro S.O. vi potessero essere altre identità: in effetti, lo stesso uomo risultava identificato con altri nominativi ed, in particolare, emergeva come soggetto da ricercare ed arrestare poiché, proprio con uno di questi pseudonimi, nell’anno 2016 si era reso responsabile di un furto con strappo a Milano e condannato alla pena 5 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’uomo, quindi, oltre ad essere denunciato per minaccia aggravata e porto ingiustificato di arma da taglio, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento a suo carico emesso dal Tribunale di Milano.