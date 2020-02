Matera, la madre non vuole dargli la carta prepagata, lui ubriaco la minaccia e la picchia: arrestato

I carabinieri di Matera hanno arrestato un 42enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'uomo, che vive con la madre 69enne, era tornato a casa ubriaco e aveva chiesto alla madre di consegnargli la carta prepagata a lei intestata. Davanti al rifiuto, ha cominciato a urlarle minacce e intimidazioni e poi ad aggredirla con calci e pugni, scaraventandola a terra. La donna è riuscita a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti: il 42enne continuava a minacciare di morte la madre. Episodi del genere erano già accaduti in passato, perciò il responsabile è stato condotto in carcere.