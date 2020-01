Inchiesta sanità in Basilicata: 32 rinviati a giudizio, anche Pittella

Al termine di una requisitoria durata circa tre ore, il pm di Matera Salvatore Colella ha chiesto il rinvio a giudizio per due società e 32 persone - tra le quali l’ex Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, attualmente consigliere regionale del Pd - coinvolte nell’inchiesta della Guardia di Finanza sulla sanità lucana che nel luglio 2018 portò a 22 arresti.

Inoltre il pubblico ministero ha chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per Agostino Meale (docente dell’Università di Bari) e a due anni e quattro mesi per Alessandra D’Anzieri, che hanno chiesto il rito abbreviato. Dopo la requisitoria del pm, sono cominciate le arringhe dei difensori che continueranno nella prossima udienza davanti al Gup Angelo Onorati, in programma il prossimo 10 febbraio.