Matera, boom di visitatori a «Casa Noha»

MATERA - Sono state 51.200 le persone che, nel 2019, hanno visitato a Matera «Casa Noha», la struttura gestita dal Fondo ambiente italiano «che racconta la storia di Matera, una tappa obbligata per un visitatore attento che ama immergersi nella storia della città prima di visitarla».

Lo ha reso noto lo stesso Fai, giudicando i risultati «in crescita e importanti». Il 25 per cento dei visitatori di Casa Noha - che ha chiuso per la pausa invernale il 7 gennaio scorso e lo rimarrà fino al 27 febbraio - nel 2019 sono stati stranieri. Infine, il Fai ha ricordato che, nelle «giornate» di primavera e d’autunno, a Matera e in altri comuni della provincia, i visitatori sono stati circa 30 mila.