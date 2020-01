Matera, ubriaco picchia i genitori che non vogliono prestargli l'auto e tenta la fuga: arrestato

I carabinieri di Matera hanno arrestato un 43enne del posto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, la sera dell'8 gennaio mentre era in casa insieme ai genitori, in pieno stato di ebbrezza, ha chiesto al padre se gli poteva prestare l'auto, ma quest'ultimo ha rifiutato. Allora il 43enne ha cominciato a prenderlo a calci e pugni, l'ha scaraventato a terra, tanto da farlo finire al pronto soccorso, e ha aggredito la madre intervenuta per difendere il marito. Dopo la sfuriata, l'uomo si è allontanato e ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente rintracciato dai militari. È emerso che già in passato aveva avuto altri scatti d'ira nei confronti dei genitori. Si trova nel carcere di Matera.