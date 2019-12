Matera, prende reddito di cittadinanza, ma spaccia: arrestato

Un uomo di 28 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo percepisce il reddito di cittadinanza e nei suoi confronti è stato avviato l’iter per la sospensione del sostegno. L’arresto è avvenuto dopo un controllo della Guardia di Finanza sul litorale jonico: l’uomo stava fumando uno "spinello». Il suo atteggiamento ha convinto i finanzieri a perquisire anche la sua casa, dove sono stati trovati 30 grammi di droga, materiale per confezionare le dosi e 3.600 euro in banconote, considerate provento dello spaccio.