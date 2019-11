Matera 2019, al via progetto per accesso disabili in Casa Grotta

MATERA - Cittadini e turisti con disabilità potranno visitare e conoscere i luoghi della tradizione e della memoria storica dei rioni Sassi di Matera (Capitale europea della cultura 2019) grazie al progetto «Architetture in positivo» che consentirà loro di accedere alla «Casa grotta del Casalnuovo». L’iniziativa, la prima del genere a Matera, sarà presentata ufficialmente sabato 30 novembre, alle ore 18, nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi.

Gli ambienti ipogei del Sasso Caveoso, che riproducono con suppellettili e arredi gli ambienti della casa contadina, sono stati dotati di pannello visivo-tattile, di un modellino tridimensionale che consente la percezione dei volumi del sito, una videoguida con lingua dei segni, la guida semplificata (in corso di allestimento) per comunicare i contenuti di casa grotta alle persone con disabilità intellettiva. Si è proceduto, inoltre, a effettuare interventi di messa in sicurezza dell’edificio e di miglioramento della comunicazione e percettibilità degli spazi.

Il progetto è stato avviato nei mesi scorsi da Luca Petruzzellis, giovane operatore turistico attento alle problematiche del turismo per disabili, e promosso dalla Pro Loco di Matera, dalle associazioni culturali SassieMurgia e Genius Loci, nonché dall’Associazione italiana persone (Aipd) di Matera. «Il progetto pilota - ha spiegato Petruzzellis - si pone come obiettivo primario l’adeguamento del sito di interesse turistico, storico e culturale, attraverso interventi strutturali e l’utilizzo di adeguati supporti tecnologici e non, al fine di soddisfare la più vasta gamma di bisogni dei visitatori, primi tra tutti i visitatori con disabilità».