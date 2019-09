Policoro, rubano nel centro commerciale: arrestati in 4

MATERA - Con l’accusa di furto aggravato commesso in concorso in un centro commerciale di Policoro (Matera), quattro giovani di origine romena - di età compresa tra i 20 e i 27 anni - sono stati arrestati dai Carabinieri in flagranza di reato e posti ai domiciliari.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al 112: i quattro, che sono stati fermati all’esterno del centro commerciale, avevano rubato merce (capi di abbigliamento) per un valore totale di circa 400 euro