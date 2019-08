Montescaglioso, bovino colpisce alla schiena pastore: denunciato titolare azienda

I carabinieri di Montescaglioso, nel Materano, hanno denunciato un 66enne, titolare di un'azienda agricola, per inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro. Lo scorso 26 agosto nell'azienda un pastore di origini rumene, di 42 anni, è stato colpito alla schiena da un bovino mentre lavorava. L'uomo è stato portato all'ospedale di Matera. Le verifiche dei militari hanno permesso di appurare che il dipendente, insieme a un altro, era impiegato in nero. Al titolare, oltre alla denuncia, è stata contestata una sanzione amministrativa per un totale di 45mila euro.