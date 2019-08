Matera, prenota vacanza online ma è una truffa: denunciato 50enne

MATERA - I Carabinieri della Compagnia di Matera, al termine di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera un 50enne della provincia di Trapani, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di truffa.

In particolare un 57enne di Matera, nel visualizzare sul web alcuni siti, con l’intento di trovare un pacchetto di viaggio vantaggioso per il periodo estivo, è stato attratto dalla pubblicazione dell’avviso di affitto di una casa vacanze in località Castellammare del Golfo (TP) per i primi 15 giorni del mese di Agosto. L’ignara vittima, dopo essersi accordato sul prezzo, ha versato la caparra di 800,00 euro senza però più riuscire ad avere alcun contatto con il presunto proprietario dell’abitazione, che subito dopo aver ricevuto i soldi, ha fatto perdere le proprie tracce. Il 57enne, avendo realizzato così di essere caduto vittima di un raggiro, si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Matera per denunciare quanto accaduto. I militari hanno avviato sin da subito gli accertamenti investigativi del caso, grazie ai quali, hanno ricostruito la vicenda ed identificato il truffatore in questione, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.