Boom case vacanza nel Metapontino, terza località in Italia

Si parte da 50 euro e, in altissima stagione, si può anche arrivare a oltre 400, almeno stando alle offerte simulate sul web tramite gli operatori di settore. In linea di massima è questa la forbice dei prezzi che offrono le tantissime case vacanza presenti sulla costa Metapontina, da Nova Siri fino a Metaponto.

La vacanza al mare da queste parti, infatti, è sempre più sinonimo di casa vacanza, piuttosto che di mega villaggi o alberghi tradizionali e b&b. Anche nei circa quaranta chilometri di costa jonica lucana, infatti, è boom di case vacanza. Già nella scorsa estate il numero di queste strutture era dato in aumento di oltre sette volte in dieci anni, secondo «Solo Affitti», la rete immobiliare specializzata nella locazione. Tanto da far segnare un incredibile +645 per cento e far schizzare la provincia di Matera al terzo posto in Italia. Quest’anno, pur mancando ancora dati ufficiali aggiornati, la tendenza sembra essere la stessa e così, da Nova Siri a Metaponto, passando per Rotondella, Policoro, Scanzano Jonico e Pisticci, proliferano questi appartamenti nei quali chi soggiorna può dormire e trascorrere le sue ore di relax, ma normalmente non può consumare pranzi o cene: di solito, infatti, in siffatte strutture non esistono punti cottura, pur essendoci le consuete eccezioni.

Se l’offerta è variegata, lo è, però, anche il prezzo. La forbice è quella citata, ma ovviamente bisogna distinguere. Se si predilige una struttura normale o spartana, che non offre punto cottura, i prezzi sono contenuti anche se variano a seconda della stagione (bassa, media o alta), e anche in base alla tipologia di ospiti. In ogni caso, fino a tutto luglio si possono ottenere prezzi ampiamente abbordabili, anche ad agosto. Diverso il discorso, invece, se si opta per strutture più “impegnative”. Che offrono anche punto cottura e tanto altro. Qui, inevitabilmente, il prezzo sale: già in uno degli ultimi weekend di giugno, infatti, si parte dai 170 euro a persona per arrivare anche a oltre 200. Più in là si va con l’estate, poi, maggiore è la richiesta. Così, si può anche arrivare ad oltre 400 euro per un fine settimana, ma parliamo di strutture di un certo livello, che magari della casa vacanza hanno solo la denominazione, ma, in realtà, sono vere e proprie farm. Alcune di esse si trovano in territorio di Pisticci, il comune che risulta dal web quello maggiormente dotato di case vacanza. Pisticci, dunque, si pone all’avanguardia in questo tipo di strutture, peraltro con un novero di offerte che parte dal basso e arriva, come anticipato, a veri e propri resort di lusso.

Ma, come detto, è un po’ tutta la costa del Metapontino ad offrire un buon numero di case vacanza: ce n’è per tutti i gusti, e chi decide di soggiornare in questa lembo di Basilicata potrà giovarsi anche di angoli di vero e proprio paradiso e di location suggestive. Da Matera, capitale europea della cultura, ai centri storici di Pisticci, Aliano, Craco, Tursi, Valsinni, Ferrandina, Pomarico, Miglionico e Montescaglioso.