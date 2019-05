Matera, estorce soldi a professionista o lo aggredisce: 50enne arrestato e scarcerato

Con le accuse di tentata estorsione, minacce nei confronti di un professionista e danneggiamento aggravati, a Matera, un uomo di 50 anni è stato arrestato la notte scorsa in flagranza di reato dalla Polizia. I domiciliari sono stati convalidati dal Gip della Città dei Sassi che ha poi disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati.

Nei giorni scorsi, in due occasioni, l’uomo, dopo aver pagato mille euro per una prestazione del professionista, lo ha minacciato chiedendogli 1.500 euro e procurandogli ferite giudicate guaribili in quattro giorni. La notte scorsa, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, il 50enne ha citofonato in maniera minacciosa all’abitazione del professionista, e poi ha danneggiato la sua automobile.