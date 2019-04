Record a Scanzano Jonico: torta di fragole più lunga al mondo

Scanzano Jonico (Mt) da oggi è nel Guinness dei Primati per la torta di fragole più lunga del mondo. L’assessore uscente alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia, la descrive come lunga 60,48 metri, alta 11,5 cm e larga 40 cm. Il record era detenuto in precedenza dalla Francia con un dolce di 32,24 metri. La Basilicata è la prima regione produttrice di fragole in Italia con quasi 1.000 ettari e un aumento del 13% circa delle superfici coltivate rispetto allo scorso anno (24% della produzione nazionale).