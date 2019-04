Lavoro nero a Matera: denunciato un cinese, titolare opificio

Accusato di diverse violazioni penali e amministrative, a Matera, un uomo di 51 anni, di nazionalità cinese, titolare di un opificio, è stato denunciato dai Carabinieri nell’ambito di controlli in materia di sfruttamento della manodopera e di sicurezza sul lavoro effettuati dai Carabinieri nel settore del mobile imbottito.



Dopo aver accertato, tra l’altro, anche la presenza nell’opificio di un lavoratore in nero, i Carabinieri hanno comminato ammende e sanzioni amministrative per circa 30 mila euro e hanno disposto il fermo amministrativo temporaneo del materiale necessario per il confezionamento e il rivestimento dei divani.