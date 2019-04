Tenta di lanciarsi dal balcone con la nipote di 11 anni, 40enne bloccato dai cc

I carabinieri di Matera hanno arrestato ieri un 42enne di Montescaglioso (Mt) per sequestro di persona. Nella notte fra sabato e domenica l'uomo, probabilmente agitato dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si è barricato nella sua casa, un appartamento al secondo piano di una palazzina, in camera da letto, insieme alla madre e alla nipote di 11 anni. I vicini di casa, allertati dalle urla, hanno avvisato i carabinieri, che hanno provato a mettersi in contatto con l'uomo insieme a un parente. Non riuscendoci, i militari hanno deciso di sfondare la porta, l'uomo così ha tentato di lanciarsi dal balcone trascinando con sé la nipotina, ma è stato immediatamente bloccato. L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Matera.