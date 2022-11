Furto con spaccata in una stazione di servizio nel Salento

RUFFANO - Furto con spaccata la scorsa notte a Ruffano. Malviventi in azione alla stazione di servizio Ip che si trova in via Santa Maria di Leuca, nelle vicinanze del campo sportivo. Hanno agito in quattro nel cuore della notte, arrivando sul luogo con due vetture: una Fiat Punto e una Alfa Romeo Giulietta. Con la Punto lanciata ad alta velocità in retromarcia, hanno sfondato la vetrata d'ingresso, per poi entrare nel bar e appropriarsi del registratore di cassa. Pare che i ladri abbiano asportato anche diversi pacchetti di sigarette. Poi sono fuggiti a bordo della Giulietta. Sul posto sono giunti i Carabinieri che indagano su quanto accaduto.