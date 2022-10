TRICASE - Picchia la ex per un like su Instagram e il giudice dispone il divieto di avvicinamento alla ragazza. L'episodio risale al 17 ottobre scorso ed è solo l'ultimo di una lunga serie di minacce e soprusi.

Il giovane, un 19enne di Tricase, è indagato per stalking e lesioni e ieri - assistito dall'avvocato Dario Paiano - è stato interrogato per fornire la sua versione dei fatti, dopo la notifica del divieto, ma ha preferito chiudersi nel silenzio.

L'inchiesta della Procura ha preso le mosse dopo la denuncia della ragazza che ha messo nero su bianco quanto avrebbe subito da luglio del 2021: dalla ossessiva gelosia del 19enne, che le avrebbe impedito di uscire e frequentare le amiche, agli scatti di ira al suo rifiuto, che in una occasione si sarebbero concretizzati con la rottura del cellulare.

La giovane era costantemente sotto osservazione, le sarebbe stato persino impedito di lavorare come cameriera nel ristorante di una parente. Avrebbe potuto farlo - ha raccontato la ragazza - solo se fosse stato assunto pure lui. In caso contrario avrebbe dato fuoco al locale. E poi ci sarebbero state continue richieste di soldi, che se non arrivavano era perchè lei non lo «aveva a cuore».

L'ultimo episodio il like di un ragazzo a una foto, trovato sul profilo social della ragazza dopo averle strappato di mano il cellulare.

Adesso il ragazzo dovrà stare lontano dalla giovane donna, in caso contrario rischia l'arresto.