Nardò, muore a 40 anni dopo malore: i no-vax lo insultano su Fb, in città spunta un murale

NARDO' - Sono passati solo tre giorni dalla morte improvvisa del 40enne neretino Cristian Calignano, detto 'Ciro', ma non si ferma la furia dei no-vax che continuano a insultarlo sulla sua bacheca Facebook, in particolare sotto ai post in cui dichiarava di essersi vaccinato contro il Covid. L'uomo è morto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo un malore, ma gli 'haters' non hanno rispettato il lutto della famiglia e della comunità intera. Qualche ora fa è spuntato, tra l'altro, tra le vie di Nardò un murales che lo raffigura. Quando l'arte e il ricordo vincono ogni forma di violenza, anche quella verbale.