Casarano, operato dopo 15 giorni il calciatore «dimenticato» in ospedale

Casarano - È stato operato questa mattina Fernando Guevara, il calciatore di 23 anni dell'Atletico Racale che il 25 settembre scorso si era fratturato la clavicola sinistra dopo lo scontro con un avversario in campo.

Fernando, di origini argentine, sta bene. Per lui è finito un incubo. dopo un primo passaggio all'ospedale di Taranto - dove c'è stato l'infortunio - era stato prima in ospedale a Gallipoli e poi ricoverato, il 28 settembre scorso, nel nosocomio Francesco Ferrari di Casarano, ma dopo 10 giorni non c'era ancora nessuna certezza dell'operazione di ricomposizione della frattura esposta.

La Asl, dal canto suo, ha giustificato quanto accaduto sostenendo che i tempi erano congrui alla gravità del trauma. «Ne prendo atto - dice adesso il presidente dell'Atletico Racale, Francesco Cimino - e vado avanti. Di quanto accaduto è già stato informato il Tribunale per i diritti del malato, che ha le competenze tecniche e giuridiche per dire se è normale che un ragazzo di 23 anni resti in un letto d'ospedale per 12 giorni, tra dolori atroci, prima di poter essere operato».