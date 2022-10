Scritte oltraggiose pro mafia su muri di Calimera, denunciato 44enne

LECCE - Un 44enne di Lecce, componente di un gruppo anarchico, è stato denunciato dalla Digos perchè ritenuto l'autore delle scritte oltraggiose realizzate con uno spray lo scorso 8 settembre su alcuni muri di Calimera (Lecce), tra cui quello perimetrale della scuola elementare 'S.Ten. Raffaele Spro'. «Il carcere uccide - antimafia tortura - no al 41 bis Liberi tutti - Alfredo libero», questo il contenuto delle scritte il tutto 'siglato' dalla A cerchiata, simbolo identitario degli anarchici. Attraverso la visione dei filmati estratti dalle telecamere presenti nel paese, gli investigatori hanno identificato il presunto responsabile del gesto. La perquisizione domiciliare a carico dell’uomo ha consentito di acquisire altri elementi utili, tra cui periodici d’area. Il fatto suscitò un grande clamore nonché indignazione perché perpetrato in occasione delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della nascita di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Giovanni Falcone.