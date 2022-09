Bus, orari e fermate tutto a portata di clic

Obiettivo dichiarato è fornire tramite smartphone gli orari dei mezzi, la posizione delle fermate e le tariffe di viaggio. Per questo «Moovit», app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre un miliardo di utenti, sbarca anche a Lecce. Il Comune ed Sgm, società mista che in città gestisce trasporto pubblico e parcheggi a pagamento, annunciano la «partnership strategica». La collaborazione è stata presentata ieri mattina durante l’European Mobility Week, nella sede del Comune, alla presenza dell’assessore alla Mobilità Marco De Matteis, del presidente SGM, Francesco Cantobelli, e della partnership manager di Moovit in Italia, Carolina Vittucci.

Questo accordo permetterà agli utenti di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata. All’interno dell’app Moovit sono state infatti mappate le 21 linee gestite da Sgm nell’area del Comune di Lecce e le circa 300 fermate presenti. L’applicazione garantirà agli utenti di poter pianificare i propri spostamenti, informandoli sui percorsi disponibili, sui cambi da effettuare per muoversi da un luogo all’altro della città con il trasporto pubblico, sui tempi di percorrenza a piedi, sui percorsi più veloci e comodi in base alla destinazione desiderata.

«Un servizio innovativo, che si rivolge non solo ai leccesi, ma anche ai numerosi turisti o viaggiatori che ogni anno visitano la città di Lecce - è stato precisato ieri - Moovit è infatti disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova. Obiettivo della partnership è avvicinare sempre più i cittadini leccesi all’utilizzo del servizio di trasporto pubblico urbano utilizzando servizi innovativi che rendono semplice e istantaneo entrare in contatto con tutte le informazioni necessarie per utilizzare il bus». Moovit è l’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico nella regione Puglia, da Amtab a Cotrap Moovit indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione - come ad esempio scooter sharing o bike sharing - o da taxi Free Now o Wetaxi l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico, Moovit indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

«Poter pianificare il proprio viaggio con i mezzi pubblici, trovare a disposizione su app orari e linee, acquistare i ticket dal proprio telefono sono innovazioni importanti che avvicinano il cittadino al trasporto pubblico locale e a relazionarsi con questo servizio facendolo al passo con i tempi - ha spiegato l’assessore Marco De Matteis - La partnership con Moovit, stabilita da Sgm, consente sempre più al servizio di trasporto pubblico leccese di integrarsi con i servizi digitali che rendono la nostra vita più semplice. Sono certo che i vantaggi saranno apprezzati dagli utenti e contribuiranno ad avvicinare sempre più persone all’utilizzo del trasporto pubblico in alternativa al mezzo privato, che resta la vera sfida per rendere più sostenibile la mobilità nella nostra città».

«Ritengo questo accordo di collaborazione tra Sgm e Moovit un ulteriore passo verso un servizio di trasporto pubblico urbano non solo più efficiente, ma anche più vicino all’utenza, che da oggi potrà più facilmente e più velocemente pianificare i propri spostamenti all’interno della città» ha aggiunto il presidente Sgm Francesco Cantobelli.