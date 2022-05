Gallipoli, pretende assegnazione casa popolare e minaccia di morte il sindaco Minerva: arrestato

GALLIPOLI - Pretendeva l’assegnazione di un alloggio popolare pur non avendone il diritto e, raggiunti gli uffici comunali, ha minacciato di morte il sindaco Stefano Minerva, che è anche presidente della Provincia di Lecce, e un consigliere comunale.

L’uomo, Stefano Della Rocca, di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di minaccia a corpo politico. Il fatto è accaduto ieri. Prima di fare irruzione in Municipio nella stanza di Minerva, l’uomo avrebbe ripetutamente chiamato al telefono il sindaco pretendendo l’assegnazione dell’alloggio popolare. E’ stato bloccato dagli agenti municipali che erano presenti al momento dell’irruzione.

Solidarietà al sindaco è stata espressa, tra gli altri, dai vertici della Provincia e dai consiglieri, e dal presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci.

La solidarietà del presidente di Confartigianato Lecce Luigi Derniolo: «Esprimo piena solidarietà al Sindaco di Gallipoli e Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva per le minacce ricevute. Sono amareggiato per questo vergognoso atto di violenza nei confronti di un rappresentante delle istituzioni. Credo che la migliore risposta contro atteggiamenti di prevaricazione sia quella di continuare a seguire la strada della buona politica. Sono convinto che queste minacce non fermeranno il suo impegno quotidiano».